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Нойок: Когда покупал Range Rover у жены Ракицкого, Ярик сделал скидку 7 тысяч долларов

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Тяжела и неказиста жизнь простого футболиста

Нойок: Когда покупал Range Rover у жены Ракицкого, Ярик сделал скидку 7 тысяч долларов

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Украинский хавбек "Оренбурга" Александр Нойок рассказал о тяжелом хлебе футболиста и купленном у жены Ярослава Ракицкого Range Rover.

— Ты как-то сказал: на Украине два-три клуба платят, а остальные выживают. Сколько тебе остались должны в "Металлурге" и "Металлисте"?

— Ой, да много. В общей сложности я полтора года жил без зарплаты — где-то 350 тысяч долларов набежало. Эти деньги уже точно не вернуть.

— Диванные эксперты сейчас скажут: футболисты же миллиардеры, подумаешь — год без зарплаты. Расскажи о низшей точке, в которую тебя вогнали такие долги?

— Помню, машину было нечем заправить — на бензин не хватало. А у меня тогда еще Range Rover был, который я после "Металлиста" купил у жены Ракицкого. Ярик еще скидку хорошую сделал — мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул семь тысяч долларов: "Ладно, малой, давай".

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— Когда на тебя свалились первые большие деньги, крышу не сносило?

— Ну, когда зарплата в 800 долларов вырастала в 10-15 раз, голова шла кругом. Но я нормально перенес — мама меня контролировала и постоянно напоминала, как мы жили и через что прошло. Это всегда остужало. Плюс я всегда старался откладывать.

— Но на всякую фигню же тратил?

— Ну, конечно, тратил — в молодости-то голова была дурной. Теперь-то понимаю, что сейчас бы так не поступил. Например, однажды девушке подарил шубу дорогущую. Себе тоже как-то набрал кучу вещей в брендовом магазине — меня там задурили: "Ой, вам так все идет". Напялили на меня, как на куклу: балахон, пуховик какой-то от Юдашкина. Ха-ха! Уже не помню, сколько заплатил, но когда пришел домой, подумал: "Боже, что я вообще набрал". В итоге ничего из этого ни разу не надел.

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В статье: Ярослав Ракицкий Александр Нойок Оренбург
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Источник:
sport24

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