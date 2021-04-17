Вулверхэмптон интересуется Яремчуком
Англичане ищут усиления атаки
Форвард "Гента" Роман Яремчук летом может покинуть Бельгию. Английский "Вулверхэмптон" проявляет интерес к игроку национальной сборной Украины. Об этом сообщает бельгийский источник Het Laatste Nieuws.
"Волки" хотят усилить свою атаку, ведь чувствуют кадровые проблемы в передней линии. Основной нападающий Рауль Хименес выбыл еще в ноябре прошлого года из-за тяжелой травмы головы, и его сроки возвращения неизвестны. В команде есть еще два центральных форварда: Фабио Силва и Виллиан Хосе. В их активе всего три гола в 36 матчах АПЛ в этом сезоне.
По мнению бельгийских СМИ Яремчук подходит по антропометрическим данным для позиции нападающего. Ранее сообщалось, что Роман хочет перейти в ту команду, с которой будет похожим в стиле игры.
"Гент" готов отпустить своего нападающего не менее, чем за 20 млн евро.
Яремчук в этом сезоне провел за "буйволов" 36 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и шестью ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 13 млн евро.
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