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Вулверхэмптон интересуется Яремчуком

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Англичане ищут усиления атаки

Вулверхэмптон интересуется Яремчуком

Новина українською

Форвард "Гента" Роман Яремчук летом может покинуть Бельгию. Английский "Вулверхэмптон" проявляет интерес к игроку национальной сборной Украины. Об этом сообщает бельгийский источник Het Laatste Nieuws.

"Волки" хотят усилить свою атаку, ведь чувствуют кадровые проблемы в передней линии. Основной нападающий Рауль Хименес выбыл еще в ноябре прошлого года из-за тяжелой травмы головы, и его сроки возвращения неизвестны. В команде есть еще два центральных форварда: Фабио Силва и Виллиан Хосе. В их активе всего три гола в 36 матчах АПЛ в этом сезоне.

По мнению бельгийских СМИ Яремчук подходит по антропометрическим данным для позиции нападающего. Ранее сообщалось, что Роман хочет перейти в ту команду, с которой будет похожим в стиле игры.

"Гент" готов отпустить своего нападающего не менее, чем за 20 млн евро.

Яремчук в этом сезоне провел за "буйволов" 36 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и шестью ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 13 млн евро.

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В статье: Роман Яремчук Вулверхэмптон
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Источник:
Het Laatste Nieuws

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