Ярмоленко впервые за девять матчей попал в заявку Вест Хэма

В рамках 32-го тура АПЛ "Ньюкасл" примет "Вест Хэм" на "Сейнт-Джеймс Парк". Со скамьи запасных в составе гостей начнет матч украинец Андрей Ярмоленко.

???? Our team news is in...



Here's how we line up at St. James' Park! ????#NEWWHU pic.twitter.com/p5TM2HQx7B — West Ham United (@WestHam) April 17, 2021

Вингер появился в заявке "молотобойцев" на поединок впервые за более чем два месяца. Андрей 9 февраля травмировал колено в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и с тех пор пропустил восемь встреч. Кроме этого Ярмоленко не смог принять участие в мартовских поединках сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 22-х матчах. В среднем он расходует 142 минуты на результативное действие.

Поединок между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом" начнется в 14:00.