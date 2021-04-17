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Ярмоленко впервые за девять матчей попал в заявку Вест Хэма

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Возвращение после травмы

Ярмоленко впервые за девять матчей попал в заявку Вест Хэма

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В рамках 32-го тура АПЛ "Ньюкасл" примет "Вест Хэм" на "Сейнт-Джеймс Парк". Со скамьи запасных в составе гостей начнет матч украинец Андрей Ярмоленко.

Вингер появился в заявке "молотобойцев" на поединок впервые за более чем два месяца. Андрей 9 февраля травмировал колено в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и с тех пор пропустил восемь встреч. Кроме этого Ярмоленко не смог принять участие в мартовских поединках сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в 22-х матчах. В среднем он расходует 142 минуты на результативное действие.

Поединок между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом" начнется в 14:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм (Лондон)
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