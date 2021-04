Зубков проводит свой 50-й матч в футболке Ференцвароша

В матче 29-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на выезде играет против "Кишварды".

В старте гостей на этот поединок вышел украинский вингер Александр Зубков. Для 24-летнего игрока сборной Украины эта игра стала юбилейной в футболке "Ференцвароша", а именно 50-й.

За 49 матчей в составе венгерской команды Зубков записал на свой счет 12 забитых мячей.

Oleksandr Zubkov will play his 50th game today with Ferencváros. ???? Congratulations! ????????#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/TGMWx3drJB