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Зубков проводит свой 50-й матч в футболке Ференцвароша

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Украинец вышел в старте против "Кишварды"

Зубков проводит свой 50-й матч в футболке Ференцвароша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 29-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на выезде играет против "Кишварды".

В старте гостей на этот поединок вышел украинский вингер Александр Зубков. Для 24-летнего игрока сборной Украины эта игра стала юбилейной в футболке "Ференцвароша", а именно 50-й.

За 49 матчей в составе венгерской команды Зубков записал на свой счет 12 забитых мячей.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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