Зубков проводит свой 50-й матч в футболке Ференцвароша
Украинец вышел в старте против "Кишварды"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 29-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на выезде играет против "Кишварды".
В старте гостей на этот поединок вышел украинский вингер Александр Зубков. Для 24-летнего игрока сборной Украины эта игра стала юбилейной в футболке "Ференцвароша", а именно 50-й.
За 49 матчей в составе венгерской команды Зубков записал на свой счет 12 забитых мячей.
Oleksandr Zubkov will play his 50th game today with Ferencváros. ???? Congratulations! ????????#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/TGMWx3drJB— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) April 17, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Минай покидает последнее место, Десна рискует оказаться пятой. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Свитолина на тайбрейке принесла Украине победу над Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Как это было
- Тайсон объявлен игроком Интернасьоналя, Щербак перешел в аматоры. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Нойок: Когда покупал Range Rover у жены Ракицкого, Ярик сделал скидку 7 тысяч долларов
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...