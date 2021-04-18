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ВИДЕО, как Дебелко забил первый гол за солигорский Шахтер

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Через минуту после выхода на замену!

ВИДЕО, как Дебелко забил первый гол за солигорский Шахтер

Новина українською

В матче пятого тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" Романа Григорчука принимал "Славию Мозырь". Украинский тренер на 90+2 минуте выпустил своего соотечественника Романа Дебелко, а нападающий через минуту после выхода на замену отличился в воротах гостей.

Это первое результативное действие для форварда после его перехода в белорусскую команду. Правда, игровой практики у него мало: 10 минут в пяти матчах.

Дебелко установил точку в поединке, который завершился со счетом 4:1. Это была пятая подряд победа подопечных Григорчука в чемпионате Беларуси. Сейчас "Шахтер" Солигорск с 15-ю очками возглавляет турнирную таблицу. Четырьмя пунктами команде украинцев уступают "Динамо-Брест" и "БАТЭ", которые расположились на втором и третьем месте соответственно.

Напомним, что Дебелко присоединился к "горнякам" в январе этого года на правах свободного агента. До этого он выступал полтора сезона в составе "Риги".

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Роман Дебелко
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