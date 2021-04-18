ВИДЕО, как Дебелко забил первый гол за солигорский Шахтер
Через минуту после выхода на замену!
В матче пятого тура чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" Романа Григорчука принимал "Славию Мозырь". Украинский тренер на 90+2 минуте выпустил своего соотечественника Романа Дебелко, а нападающий через минуту после выхода на замену отличился в воротах гостей.
Это первое результативное действие для форварда после его перехода в белорусскую команду. Правда, игровой практики у него мало: 10 минут в пяти матчах.
Дебелко установил точку в поединке, который завершился со счетом 4:1. Это была пятая подряд победа подопечных Григорчука в чемпионате Беларуси. Сейчас "Шахтер" Солигорск с 15-ю очками возглавляет турнирную таблицу. Четырьмя пунктами команде украинцев уступают "Динамо-Брест" и "БАТЭ", которые расположились на втором и третьем месте соответственно.
Напомним, что Дебелко присоединился к "горнякам" в январе этого года на правах свободного агента. До этого он выступал полтора сезона в составе "Риги".
Популярное сейчас
- Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- Победа Динамо в Классическом, неудачи Зари и Десны, Кубок Барсы. Главные новости за 17 апреля
- Тайсон после поражения Шахтера: Никогда не перестаю поддерживать нашу команду
- Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Суперкубок Григорчука, новый тренер Львова, 21-я победа Ман Сити. Главные новости от 2 марта
- 20:35 Украинские Шахтер Григорчука завоевал Суперкубок Беларуси. Решающий пенальти забил голкипер
- 16:50 Украинские Динамо 2:0 Шахтер С. Дебютный гол Клейтона и первая победа киевлян на сборах