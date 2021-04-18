Малиновский и Коваленко начнут матч с Ювентусом на скамейке запасных
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Аталанта
В рамках 31-го тура Серии А "Аталанта" будет противостоять на своем поле "Ювентусу". Оба украинца "бергамасков" Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начнут этот матч со скамейки запасных.
Напомним, что Руслан до этого четыре раза подряд попадал в основной состав "Аталанты". В активе Виктора же всего четыре минуты на поле в футболке команды.
Матч между коллективами начнется в 16:00. На данный момент "Ювентус" расположился на третьем месте чемпионата Италии, опережая четвертую "Аталанту" на одно очко.
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Комментарии (3)
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oleg dynamo (львівська)
18.04.2021 в 15:48
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 15:24
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Tasha (Киев)
18.04.2021 в 15:19
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