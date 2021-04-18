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Малиновский и Коваленко начнут матч с Ювентусом на скамейке запасных

Наши за границей
(1 голосов)

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Малиновский и Коваленко начнут матч с Ювентусом на скамейке запасных

Аталанта

Новина українською

В рамках 31-го тура Серии А "Аталанта" будет противостоять на своем поле "Ювентусу". Оба украинца "бергамасков" Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начнут этот матч со скамейки запасных.

Напомним, что Руслан до этого четыре раза подряд попадал в основной состав "Аталанты". В активе Виктора же всего четыре минуты на поле в футболке команды.

Матч между коллективами начнется в 16:00. На данный момент "Ювентус" расположился на третьем месте чемпионата Италии, опережая четвертую "Аталанту" на одно очко.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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oleg dynamo (львівська)
18.04.2021 в 15:48
про Коваленко для чого згадувати?хто його випустить у грі з Юве якщо його поки і в простіших іграх не випускають?
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 15:24
Побережуть Маліновського на другий тайм, а з тим, другим і так все ясно.
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+2
0
Tasha (Киев)
18.04.2021 в 15:19
Дивно, Малиновський класно відіграв минулі ігри, очікувала його в основі сьогодні...
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+3
0


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