Малиновский и Коваленко начнут матч с Ювентусом на скамейке запасных

В рамках 31-го тура Серии А "Аталанта" будет противостоять на своем поле "Ювентусу". Оба украинца "бергамасков" Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начнут этот матч со скамейки запасных.

Напомним, что Руслан до этого четыре раза подряд попадал в основной состав "Аталанты". В активе Виктора же всего четыре минуты на поле в футболке команды.

Матч между коллективами начнется в 16:00. На данный момент "Ювентус" расположился на третьем месте чемпионата Италии, опережая четвертую "Аталанту" на одно очко.