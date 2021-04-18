Малиновский: Хочу помогать команде и выкладываться на все 100%

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями после победы над "Ювентусом" (1:0) в матче 31-го тура Серии А:

"Я доволен результатом и голом. Было важно взять три очка. У нас осталось семь финалов. Мы должны бороться за максимальное количество очков в каждом из матчей.

У "Ювентуса" сильные нападающие, но мы очень хорошо сыграли в защите. Победа над "Ювентусом" – это очень приятно.

Хочу помогать команде и выкладываться на все 100%. Но это сложно, когда ты входишь в игру. В первые несколько минут тебе нужно играть быстро, но после этого у меня все было в порядке, и я забил. Я счастлив", – сказал Малиновский.