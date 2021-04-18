Малиновский: Хочу помогать команде и выкладываться на все 100%
Игрок очень рад, что принес "бергамаскам" победу
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями после победы над "Ювентусом" (1:0) в матче 31-го тура Серии А:
"Я доволен результатом и голом. Было важно взять три очка. У нас осталось семь финалов. Мы должны бороться за максимальное количество очков в каждом из матчей.
У "Ювентуса" сильные нападающие, но мы очень хорошо сыграли в защите. Победа над "Ювентусом" – это очень приятно.
Хочу помогать команде и выкладываться на все 100%. Но это сложно, когда ты входишь в игру. В первые несколько минут тебе нужно играть быстро, но после этого у меня все было в порядке, и я забил. Я счастлив", – сказал Малиновский.
В текущем сезоне украинец провел 29 матчей за "бергамасков", в которых забил 5 голов и отдал 8 ассистов.
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