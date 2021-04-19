Спортинг больше не заинтересован в покупке Яремчука - источник

"Спортинг" больше не заинтересован в покупке украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука. Об этом сообщает Record.

По информации источника, украинец уже не входит в планы клуба. Отмечается, что приоритетная опция – Паулинью Диаш из "Браги".

Напомним, что этой зимой "Гент" рассматривал вариант с приглашением Яремчука.

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Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб украинец провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

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В турнирной таблице португальского первенства "Спортинг" лидирует, в активе клуба 69 зачетных пунктов.