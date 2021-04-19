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Малиновский: Очень важная победа, ведь мы 20 лет не выигрывали у Ювентуса

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Украинец забил единственный гол в матче

Малиновский: Очень важная победа, ведь мы 20 лет не выигрывали у Ювентуса

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Украинец Руслан Малиновский, который принес "Аталанте" победу над "Ювентусом" в матче 31 тура чемпионата Италии (1:0), прокомментировал успех своей команды.

"В первую очередь, приятно, что выиграли вчера и я забил победный гол такой команде как "Ювентус". Для "Аталанты", всего города и клуба это очень важная победа, 20 лет не выигрывали у "Ювентуса". Все рады победе, а мне, конечно же, приятно забить такой команде и добыть три очка для команды.

Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, в этом году очень насыщенный сезон получается. Много команд претендуют на Лигу чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимум очков и попасть в Лигу чемпионов. Вчерашняя игра помогла нам в этом. Надеюсь, мы будем и дальше продолжать так играть", - сказал Малиновский.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский сыграл в 29 матчах чемпионата, отметившись 4 голами и 8 ассистами. Победа позволила "Аталанте" обойти "Ювентус" и выйти на 3 место

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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