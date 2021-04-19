Яремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored

В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде разгромно победил "Зюлте-Варегем" со счетом 7:2.

Дублем из голов и ассистом в составе гостей отметился украинский форвард Роман Яремчук.

Портал WhoScored признал нападающего сборной Украины лучшим игроком этого поединка - 25-летний Яремчук получил максимально возможную оценку - 10 баллов.

Также Роман попал и в символическую сборную 34-го тура бельгийского чемпионата. Ну а его оценка оказалась лучшей из всех представителей этой символической сборной.