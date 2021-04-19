Яремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored
Украинец получил за матч с Зюлте-Варегемом 10-ку
В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде разгромно победил "Зюлте-Варегем" со счетом 7:2.
Дублем из голов и ассистом в составе гостей отметился украинский форвард Роман Яремчук.
Портал WhoScored признал нападающего сборной Украины лучшим игроком этого поединка - 25-летний Яремчук
Также Роман попал и в символическую сборную 34-го тура бельгийского чемпионата. Ну а его оценка оказалась лучшей из всех представителей этой символической сборной.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:WhoScored
Популярное сейчас
- Аталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства
- Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма
- Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
- ВИДЕО, как Малиновский принес победу Аталанте над Ювентусом
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...