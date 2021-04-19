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  4. Яремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored
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Яремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored

Наши за границей
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Украинец получил за матч с Зюлте-Варегемом 10-ку

Яремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored

Новина українською

В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде разгромно победил "Зюлте-Варегем" со счетом 7:2.

Дублем из голов и ассистом в составе гостей отметился украинский форвард Роман Яремчук.

Портал WhoScored признал нападающего сборной Украины лучшим игроком этого поединка - 25-летний Яремчук получил максимально возможную оценку - 10 баллов.

Также Роман попал и в символическую сборную 34-го тура бельгийского чемпионата. Ну а его оценка оказалась лучшей из всех представителей этой символической сборной.

Яремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
WhoScored

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