Ференцварош нашел замену Реброву - источник
В случае, если он решит покинуть команду летом
Фото: telepinezopont / Автор – неизвестен
Бывший тренер "Истанбула" Окан Бурук может сменить украинца Сергея Реброва на посту главного тренера "Ференцвароша". Об этом сообщает Сsakfoci.
По информации источника, руководство клуба ищет замену украинскому специалисту, если он решит покинуть команду летом. Отмечается, что "Ференцварош" уже контактировал с бывшим тренером турецкого Истанбула Оканом Буруком.
Напомним, что под руководством Реброва "фради" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, в активе клуба 66 зачетных пунктов. Добавим, что в двух предыдущих сезонах "фради" брал чемпионство и вскоре должен оформить третье.
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