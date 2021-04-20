Милевский: Ярмоленко ожидал большего от Боруссии, думал, что уровень будет космос

Украинский форвард "Миная" Артем Милевский рассказал о первых впечатлениях Андрея Ярмоленко от дортмундской "Боруссии".

"Ярмола... Звонил ему, когда он только поехал в "Боруссию" Дортмунд. Интересно же, спрашиваю у него, как там, какой там уровень. Он ответил, что ожидал большего, думал, что уровень будет вообще космос. А на самом деле..." – сказал Милевский.