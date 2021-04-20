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Милевский: Ярмоленко ожидал большего от Боруссии, думал, что уровень будет космос

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Украинец играл за немецкую команду в 2017-2018 годах

Милевский: Ярмоленко ожидал большего от Боруссии, думал, что уровень будет космос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Миная" Артем Милевский рассказал о первых впечатлениях Андрея Ярмоленко от дортмундской "Боруссии".

"Ярмола... Звонил ему, когда он только поехал в "Боруссию" Дортмунд. Интересно же, спрашиваю у него, как там, какой там уровень. Он ответил, что ожидал большего, думал, что уровень будет вообще космос. А на самом деле..." – сказал Милевский.

Напомним, что Ярмоленко играл за дортмундскую "Боруссию" в 2017-2018 годах. В составе немецкого клуба 31-летний украинец провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Андрей Ярмоленко Боруссия (Дортмунд) Артем Милевский ФК Минай
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