Кравец забил свой 9-й гол в чемпионате Турции - Ризеспору Морозюка. ВИДЕО

В турецкой Суперлиге состоялись матчи 36-го тура, в одном из которых "Ризеспор" Николая Морозюка принимал "Коньяспор" Артема Кравца.

Матч выдался результативным и закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Морозюк провел на поле весь матч, а Кравец вышел на замену на 76-й минуте и забил гол на 86-й.

Отметим, что это 9-й гол форварда (при 2-х ассистах) в 27 матчах Суперлиги.

На данный момент "Коньяспор" идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, а "Ризеспор" – 11-й.