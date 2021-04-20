Кравец забил свой 9-й гол в чемпионате Турции - Ризеспору Морозюка. ВИДЕО
Но команда Морозюка все равно победила
В турецкой Суперлиге состоялись матчи 36-го тура, в одном из которых "Ризеспор" Николая Морозюка принимал "Коньяспор" Артема Кравца.
Матч выдался результативным и закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Морозюк провел на поле весь матч, а Кравец вышел на замену на 76-й минуте и забил гол на 86-й.
Отметим, что это 9-й гол форварда (при 2-х ассистах) в 27 матчах Суперлиги.
На данный момент "Коньяспор" идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, а "Ризеспор" – 11-й.
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