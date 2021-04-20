Ребров с Ференцварошем взял третий чемпионский титул подряд

Ференцварош украинского тренера оформил чемпионство в Венгрии сезона 2020/21.

В матче 30-го тура чемпионата Фради обыграл Уйпшт со счетом 3:0 и стал недосягаем для преследователей.

Это третье подряд чемпионство Ференцвароша с Сергеем Ребровым и 32-е в истории клуба.

Также титул взяли и украинские хавбеки команды Александр Зубков и Игорь Харатин.

Напомним, что Ребров возглавил "Ференцварош" в 2018 году, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Кроме трех подряд чемпионских титулов Ребров впервые за 20 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.