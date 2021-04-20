Ребров с Ференцварошем взял третий чемпионский титул подряд
Украинский тренер продолжает штамповать титулы
Ференцварош украинского тренера оформил чемпионство в Венгрии сезона 2020/21.
В матче 30-го тура чемпионата Фради обыграл Уйпшт со счетом 3:0 и стал недосягаем для преследователей.
Это третье подряд чемпионство Ференцвароша с Сергеем Ребровым и 32-е в истории клуба.
Также титул взяли и украинские хавбеки команды Александр Зубков и Игорь Харатин.
Напомним, что Ребров возглавил "Ференцварош" в 2018 году, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Кроме трех подряд чемпионских титулов Ребров впервые за 20 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:57
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