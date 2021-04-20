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Ребров с Ференцварошем взял третий чемпионский титул подряд

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(2 голосов)

Украинский тренер продолжает штамповать титулы

Ребров с Ференцварошем взял третий чемпионский титул подряд

Новина українською

Ференцварош украинского тренера оформил чемпионство в Венгрии сезона 2020/21.

В матче 30-го тура чемпионата Фради обыграл Уйпшт со счетом 3:0 и стал недосягаем для преследователей.

Это третье подряд чемпионство Ференцвароша с Сергеем Ребровым и 32-е в истории клуба.

Также титул взяли и украинские хавбеки команды Александр Зубков и Игорь Харатин.

Напомним, что Ребров возглавил "Ференцварош" в 2018 году, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Кроме трех подряд чемпионских титулов Ребров впервые за 20 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:57
Молодец, Серёга, давай покер пока тут Америка с Европой денежными мешками друг в друга швыряются.
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