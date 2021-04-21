Шериф Вернидуба уверенно выходит в полуфинал Кубка Молдовы
В 1/2 финала команда встретится с "Петрокубом"
Фото: ФК Шериф
В рамках 1/4 финала местного Кубка состоялись матчи в Молдове. "Шериф" под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба добыл уверенную домашнюю победу над "Милсами" со счетом 4:1.
"Шериф" - "Милсами" 4:1
Голы: Кастаньеда, 16, 63 (пенальти), 85 (пенальти), Коловос, 25 - Антонюк, 71
Таким образом, в полуфинале кубка Молдовы "Шериф" встретится с "Петрокубом". Команды сыграют 4 мая.
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