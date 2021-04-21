Артем Фаворов отметился забитым мячом в матче чемпионата Венгрии
Для украинца это уже 7-й гол в нынешнем сезоне
ФК Залаегерсег / Автор невідомий
Украинский полузащитник "Залаэгерсега" Артем Фаворов отметился голом в ворота "Будафока" в 30-м туре чемпионата Венгрии (5:0).
Фаворов вышел в стартовом составе команды. На 51-й минуте 27-летний украинец получил желтую карточку, и в середине второго тайма помог своей команде, отметившись голом. На 83-й минуте Фаворов был заменен.
В нынешнем сезоне во всех турнирах украинец провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" находится на 9-м месте, набрав 33 зачетных пунктов.
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