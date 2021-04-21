Вернидуб: Предупреждал ребят, что кубковая игра не Чемпионат - здесь игра на выбывание
Украинский специалист - о выходе в полуфинал Кубка Молдовы
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Молдовы над оргеевским "Милсами" и выход в полуфинал турнира.
- Поздравления с выходом в полуфинал. Сегодня (20 апреля - прим) "Милсами" чем-то удивил?
- Это достаточно хорошая команда в молдавском Чемпионате. То, как она играет. Она действительно играет в футбол. Видна рука тренера, то как подобраны футболисты. Может где-то не хватает скоростей, которых им бы хотелось, но команда очень хорошая.
Я знал, с кем нам придется играть. Предупреждал ребят, что кубковая игра не Чемпионат, где есть достаточно туров и можно исправить. Здесь игра на выбывание. Я рад за ребят. Они настроились, выполнили свою работу качественно, c чем я их и поздравляю.
- В полуфинале вас ждет "Петрокуб". Какие ожидания от этого соперника?
- Будем играть. Это клуб, который постоянно наступает нам на пятки. Команда хорошего уровня, достаточно футболистов играет в национальной сборной. Будем готовиться.
- Если не брать ничью 0:0 с "Петрокубом", команда сегодня (20 апреля - прим.) 4 мяча забила, "Сперанце" - 10 мячей. Результативностью довольны?
- Я доволен тем, что забивают не одни и те же игроки. Сегодня (20 апреля - прим.) Кастаньеда по праву бомбардир и забил три мяча. А в Чемпионате, вы видите, забивает вся линия атаки, плюс наши защитники. Радует, что выполняется установка и делается то, что мы тренируем. Я не имею претензий к ребятам. Есть небольшие претензии в плане, что нужно вести себя сдержаннее.
Случилось и случилось, судья свистнул и он не поменяет решение. Я тоже иногда кричу. Это эмоции. Футболисты должны иметь более сдержанные эмоции. Я думаю в этом плане они все понимают и больше таких инцидентов не будет", - сказал Вернидуб.
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