Ребров: У меня еще год по контракту с Ференцварошем - я наслаждаюсь работой в клубе

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров ответил на вопрос о своем будущем в венгерском клубе.

"Об этом нужно спрашивать клуб. У меня еще есть год по контракту. Я действительно наслаждаюсь работой здесь. Дальнейшее решение примет клуб", – сказал Ребров.

Ранее была информация о том, что "Ференцварош" ищет замену украинскому специалисту, если он решит покинуть команду летом.