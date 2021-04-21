Ребров: У меня еще год по контракту с Ференцварошем - я наслаждаюсь работой в клубе
Дальнейшее решение примет клуб
Фото: fradi.hu
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров ответил на вопрос о своем будущем в венгерском клубе.
"Об этом нужно спрашивать клуб. У меня еще есть год по контракту. Я действительно наслаждаюсь работой здесь.
Дальнейшее решение примет клуб", – сказал Ребров.
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Ранее была информация о том, что "Ференцварош" ищет замену украинскому специалисту, если он решит покинуть команду летом.
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Источник:csakfoci.
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