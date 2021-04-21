Чемпионство - прекрасный повод: игроки Ференцвароша облили Реброва шампанским - ВИДЕО
"Фради" досрочно выиграл чемпионство Венгрии
Фото: fradi.hu
"Ференцварош" украинского специалиста Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, уверенно обыграв "Уйпешт" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии.
После победы футболисты "фради" были настолько рады, что принялись обливать алкогольным напитком украинского тренера, который давал послематчевое интервью.
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Источник:Ferencvárosi Torna Club
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Комментарии (1)
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VladKoval61 (Херсон)
21.04.2021 в 14:42
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