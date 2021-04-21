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Чемпионство - прекрасный повод: игроки Ференцвароша облили Реброва шампанским - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

"Фради" досрочно выиграл чемпионство Венгрии

Чемпионство - прекрасный повод: игроки Ференцвароша облили Реброва шампанским - ВИДЕО

Фото: fradi.hu

Новина українською

"Ференцварош" украинского специалиста Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, уверенно обыграв "Уйпешт" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии.

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После победы футболисты "фради" были настолько рады, что принялись обливать алкогольным напитком украинского тренера, который давал послематчевое интервью.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Ferencvárosi Torna Club

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Комментарии (1)
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VladKoval61 (Херсон)
21.04.2021 в 14:42
давай ребров в динамо
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