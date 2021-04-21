  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский о Суперлиге: Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов
В тренде

Малиновский о Суперлиге: Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов

Наши за границей
(2 голосов)

В Аталанте все против Суперлиги

Малиновский о Суперлиге: Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский высказал свое мнение о европейской Суперлиге.

"Я согласен с Госенсом, футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов.

Мне не нравится эта идея, и лично я не знаю никого, кто был бы к ней относился положительно", - сказал Малиновский.

Читайте такжеГасперини высказался о создании Суперлиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttoatalanta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...