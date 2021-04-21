Малиновский о Суперлиге: Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов
В Аталанте все против Суперлиги
Аталанта/Автор невідомий
Украинский полузащитник "
"Я согласен с Госенсом, футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов.
Мне не нравится эта идея, и лично я не знаю никого, кто был бы к ней относился положительно", - сказал Малиновский.
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Источник:tuttoatalanta
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