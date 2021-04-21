Малиновский о Суперлиге: Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов

Украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский высказал свое мнение о европейской Суперлиге.

"Я согласен с Госенсом, футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов.

Мне не нравится эта идея, и лично я не знаю никого, кто был бы к ней относился положительно", - сказал Малиновский.