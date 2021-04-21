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Зубков рассказал, как отпраздновал очередное чемпионство Ференцвароша

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Третье чемпионство Ференцвароша подряд

Зубков рассказал, как отпраздновал очередное чемпионство Ференцвароша

Новина українською

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков после победы над "Уйпештом" (3:0) в эфире ТК Футбол поделился впечатлениями от завоевания очередного чемпионства.

"Дополнительную мотивацию нам дали фанаты, который сопровождали нас на игру. Дали нам некий импульс, настроя было даже чрезмерно.

Выходили на матч только с целью победить, потому что выигрыш был очень важен для всего клуба, фанатов.

Для ребят это 3-е чемпионство подряд, для меня – 2-е. Все очень счастливы и рады.

Праздновали из-за карантинных ограничений в основном в кругу семей. Попраздновали в раздевалке, поднялись в ложу, отпраздновали с руководством и разъехались по домам", – сказал Зубков.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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