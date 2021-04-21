Зубков рассказал, как отпраздновал очередное чемпионство Ференцвароша

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков после победы над "Уйпештом" (3:0) в эфире ТК Футбол поделился впечатлениями от завоевания очередного чемпионства .

"Дополнительную мотивацию нам дали фанаты, который сопровождали нас на игру. Дали нам некий импульс, настроя было даже чрезмерно.

Выходили на матч только с целью победить, потому что выигрыш был очень важен для всего клуба, фанатов.

Для ребят это 3-е чемпионство подряд, для меня – 2-е. Все очень счастливы и рады.

Праздновали из-за карантинных ограничений в основном в кругу семей. Попраздновали в раздевалке, поднялись в ложу, отпраздновали с руководством и разъехались по домам", – сказал Зубков.