Зубков рассказал, как отпраздновал очередное чемпионство Ференцвароша
Третье чемпионство Ференцвароша подряд
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков после победы над "Уйпештом" (3:0) в эфире ТК Футбол поделился впечатлениями от
"Дополнительную мотивацию нам дали фанаты, который сопровождали нас на игру. Дали нам некий импульс, настроя было даже чрезмерно.
Выходили на матч только с целью победить, потому что выигрыш был очень важен для всего клуба, фанатов.
Для ребят это 3-е чемпионство подряд, для меня – 2-е. Все очень счастливы и рады.
Праздновали из-за карантинных ограничений в основном в кругу семей. Попраздновали в раздевалке, поднялись в ложу, отпраздновали с руководством и разъехались по домам", – сказал Зубков.
Популярное сейчас
- Львов побеждает и поднимается на десятое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
- Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду
- Ференцварош нашел замену Реброву - источник
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО