Яремчук - в команде недели FIFA 21
Украинец оформил дубль и ассист в 34-м туре чемпионата Бельгии
Фото: np.pl.ua
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.
В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 86), который оформил дубль и результативную передачу в матче 34-го тура против "Зюлте-Варегем" (7:2).
Напомним, что в текущем составе за бельгийский клуб во всех турнирах 25-летний футболист провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.
Some of the top performances from another thrilling week of domestic league play ????#TOTW 30 is now available in #FUT in #FIFA21 pic.twitter.com/4C1KUqbSUR— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 21, 2021
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Источник:twitter.com/EASPORTSFIFA
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.04.2021 в 12:53
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