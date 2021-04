Яремчук - в команде недели FIFA 21

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 86), который оформил дубль и результативную передачу в матче 34-го тура против "Зюлте-Варегем" (7:2).

Напомним, что в текущем составе за бельгийский клуб во всех турнирах 25-летний футболист провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.

Some of the top performances from another thrilling week of domestic league play ????#TOTW 30 is now available in #FUT in #FIFA21 pic.twitter.com/4C1KUqbSUR