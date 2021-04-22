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Яремчук - в команде недели FIFA 21

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец оформил дубль и ассист в 34-м туре чемпионата Бельгии

Яремчук - в команде недели FIFA 21

Фото: np.pl.ua

Новина українською

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 86), который оформил дубль и результативную передачу в матче 34-го тура против "Зюлте-Варегем" (7:2).

Напомним, что в текущем составе за бельгийский клуб во всех турнирах 25-летний футболист провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.

Читайте такжеЯремчук с лучшей оценкой вошел в сборную 34-го тура чемпионата Бельгии по версии WhoScored

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Источник:
twitter.com/EASPORTSFIFA

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.04.2021 в 12:53
У него 86 стата?
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