Малиновский: Самые сильные удары в Аталанте у меня и у Муриэля

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, у кого в команде самый сильный удар.

"Муриэль и я бьем сильнее всех в команде. Самые быстрые – Паломино и Ромеро. Самый модный – Голлини. Но иногда он перегибает со своей одеждой, я бы не стал такое носить.

Мы были очень рады победе над «Ювентусом». Но уже с понедельника думаем о "Роме" – сильная команда, особенно в атаке. Нужно продолжать играть в том же духе. Хотим попасть в Лигу чемпионов любой ценой", – сказал Малиновский в интервью Gazzettta dello Sport.