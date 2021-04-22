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Малиновский: Самые сильные удары в Аталанте у меня и у Муриэля

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Украинец рассказал о силе своего удара

Малиновский: Самые сильные удары в Аталанте у меня и у Муриэля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, у кого в команде самый сильный удар.

"Муриэль и я бьем сильнее всех в команде. Самые быстрые – Паломино и Ромеро. Самый модный – Голлини. Но иногда он перегибает со своей одеждой, я бы не стал такое носить.

Мы были очень рады победе над «Ювентусом». Но уже с понедельника думаем о "Роме" – сильная команда, особенно в атаке. Нужно продолжать играть в том же духе. Хотим попасть в Лигу чемпионов любой ценой", – сказал Малиновский в интервью Gazzettta dello Sport.

Напомним, что матч 32-го тура "Рома" - "Аталанта" состоится сегодня, 22 апреля. Начало - в 19:30 (по киевскому времени).

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Луис Муриэль
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Источник:
tuttoatalanta

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