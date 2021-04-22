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"Давайте сосредоточимся на финале Кубка Лиги". Зинченко – о предстоящем матче с Тоттенхэмом

Наши за границей
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Игра состоится в воскресенье, 25 апреля

"Давайте сосредоточимся на финале Кубка Лиги". Зинченко – о предстоящем матче с Тоттенхэмом

Фото: Aston Villa

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвел итоги выездной победы над Астон Виллой" (2:1) в матче 32-го тура УПЛ.

"Важные три очка на выезде.

А теперь давайте сосредоточимся на воскресенье", — подписал Зинченко фото с матча.

Отметим, что 24-летний украинец вышел на поле в стартовом составе "Манчестер Сити" и провел полный матч.

Напомним, что в воскресенье, 25 апреля, "Манчестер Сити" встретится с "Тоттенхэмом" в финале Кубка английской лиги. Начало - в 18:30 (по киевскому времени).

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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