"Давайте сосредоточимся на финале Кубка Лиги". Зинченко – о предстоящем матче с Тоттенхэмом
Игра состоится в воскресенье, 25 апреля
Фото: Aston Villa
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвел итоги выездной победы над Астон Виллой" (2:1) в матче 32-го тура УПЛ.
"Важные три очка на выезде.
А теперь давайте сосредоточимся на воскресенье", — подписал Зинченко фото с матча.
Отметим, что 24-летний украинец вышел на поле в стартовом составе "Манчестер Сити" и провел полный матч.
Напомним, что в воскресенье, 25 апреля, "Манчестер Сити" встретится с "Тоттенхэмом" в финале Кубка английской лиги. Начало - в 18:30 (по киевскому времени).
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Источник:Instagram
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