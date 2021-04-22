  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский открыл счет в матче с Ромой - ВИДЕО
В тренде

Малиновский открыл счет в матче с Ромой - ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Руслан на ходу

Малиновский открыл счет в матче с Ромой - ВИДЕО

Faisal HQ

Новина українською

В матче 36-го тура Серии А Рома в эти минуты принимает Аталанту.

В стартовом составе гостей вышел украинец Руслан Малиновский, который на 26-й минуте и открыл счет в матче.

Руслан набежал по центру и в борьбе неотразимо пробил после прострела с фланга.

Отметим, что это 6-й гол украинца в нынешнем сезоне за клуб.

Также стоит напомнить, что в пятом матче подряд за клуб Малиновский отмечается результативным действием - голом или ассистом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 20:15
Стає потрохи лідером команди.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
22.04.2021 в 20:10
Ух, форму набрал, зверюга!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...