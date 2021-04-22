Малиновский открыл счет в матче с Ромой - ВИДЕО

В матче 36-го тура Серии А Рома в эти минуты принимает Аталанту .

В стартовом составе гостей вышел украинец Руслан Малиновский, который на 26-й минуте и открыл счет в матче.

Руслан набежал по центру и в борьбе неотразимо пробил после прострела с фланга.

Отметим, что это 6-й гол украинца в нынешнем сезоне за клуб.

Также стоит напомнить, что в пятом матче подряд за клуб Малиновский отмечается результативным действием - голом или ассистом.