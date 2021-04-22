Малиновский открыл счет в матче с Ромой - ВИДЕО
Руслан на ходу
Faisal HQ
В матче 36-го тура Серии А Рома в эти минуты принимает
В стартовом составе гостей вышел украинец Руслан Малиновский, который на 26-й минуте и открыл счет в матче.
Руслан набежал по центру и в борьбе неотразимо пробил после прострела с фланга.
Отметим, что это 6-й гол украинца в нынешнем сезоне за клуб.
Также стоит напомнить, что в пятом матче подряд за клуб Малиновский отмечается результативным действием - голом или ассистом.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 20:15
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Serega1111 (Киев)
22.04.2021 в 20:10
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