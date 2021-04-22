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  4. Малиновский в 5-ти последних матчах Серии А сделал 8 результативных действий
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Малиновский в 5-ти последних матчах Серии А сделал 8 результативных действий

Наши за границей
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И это своеобразный рекорд за данный период времени

Малиновский в 5-ти последних матчах Серии А сделал 8 результативных действий

Новина українською

В матче 36-го тура Серии А Рома в эти минуты принимает Аталанту.

В стартовом составе гостей вышел украинец Руслан Малиновский, который на 26-й минуте и открыл счет в матче.

С марта 2021 года это 8-е результативное действие украинца за клуб в 5-ти матчах чемпионата Италии – 3 гола и 5 передач.

Такая результативность за данной отрезок времени является рекордной для топ-5 европейских лиг. Такое же количество результативных действий только у Джесси Лингарда из Манчестер Юнайтед.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta

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