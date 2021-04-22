Малиновский в 5-ти последних матчах Серии А сделал 8 результативных действий
И это своеобразный рекорд за данный период времени
В матче 36-го тура Серии А Рома в эти минуты принимает Аталанту.
В стартовом составе гостей вышел украинец Руслан Малиновский, который на 26-й минуте и
С марта 2021 года это 8-е результативное действие украинца за клуб в 5-ти матчах чемпионата Италии – 3 гола и 5 передач.
Такая результативность за данной отрезок времени является рекордной для топ-5 европейских лиг. Такое же количество результативных действий только у Джесси Лингарда из Манчестер Юнайтед.
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Источник:Opta
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