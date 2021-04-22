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Эксперт: Малиновский становится новым лидером Аталанты

Наши за границей
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Руслан выдал шикарный отрезок

Эксперт: Малиновский становится новым лидером Аталанты

Faisal HQ

Новина українською

Скаут "Кальяри" Алекс Великих высказался о перспективах Руслана Малиновского в "Аталанте".

"Руслан Малиновский — это яркий пример игрока, который благодаря своему трудолюбию, силы характера и позитивного мышления смог реализовать карьеру футболиста международного уровня. В последнем туре Серии А его гол в ворота "Ювентуса" принес сразу несколько громких достижений "Аталанте". Первая победа Гасперини как тренера над "Ювентусом" и первая победа "Аталанты" за 20 лет над этим грандом европейского футбола.

По своему значению Руслан уже вошел в историю клуба. Особенно важно, что эти достижения украинца имеют командный подтекст. Отличное состояние формы в последнем отрезке прошлого сезона, хорошие показатели в данный момент подкрепленные ассистами, были приятным явлением для многих.

Но то, что Малиновский смог даже выйдя на замену стать ключевым игроком встречи с "Юве", стало подтверждением высказанного мною раннее тезиса о том, что украинец становится новым лидером клуба. Не просто системным игроком, но и системообразующим, при этом оставаясь по-прежнему скромным, открытым парнем, выучившим за год итальянский язык и дающим смело интервью местным журналистам. Игрок, который подчеркивает, что его персональные достижения — это достижения в копилку командного успеха, что является важнейшим элементом в коммуникации игрок-сообщество, особенно для такого небольшого по своей сути клуба как "Аталанта", - сказал Великих.

Напомним, что Малиновский забил гол в матче 36-го тура Серии А "Роме", и это 8-е результативное действие украинца в 5-ти последних матчах чемпионата Италии.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Алекс Великих
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 21:34
Стане, якщо Ґасперіні з замінами тупити не буде.
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