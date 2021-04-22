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SofaScore и WhoScored признали Малиновского лучшим игроком Аталанты в матче с Ромой

Наши за границей
(2 голосов)

У Руслана - лучшие оценки в своей команде

SofaScore и WhoScored признали Малиновского лучшим игроком Аталанты в матче с Ромой

Faisal HQ

Новина українською

В матче 36-го тура Серии А "Рома" сыграла вничью с "Аталантой" (1:1).

В стартовом составе гостей вышел украинец Руслан Малиновский, который на 26-й минуте и открыл счет в матче.

Всего 27-летний украинец провел на поле 59 минут и за это время нанес 4 удара по воротам (2 в створ, 1 мимо и 1 заблокированный), 49 раз коснулся мяча, отдал 20 точных передач из 29 (69%), в том числе 4 ключевые, провел 1 удачную обводку из 3, выиграл 1 верховую борьбу из 3, создал 1 голевой момент и заработал 1 фол.

Исходя из данных показателей, Руслан был признан лучшим игроком в составе "Аталанты" и получил оценки 7,7 от WhoScored и и 7,9 от SofaScore.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Ромы" Джанлука Манчини – 8,0, по версии SofaScore - голкипер римского клуба Пау Лопес (8,2).

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
22.04.2021 в 22:54
Когда на поле был Малина-быои атаки и острота,Гасперинни скоро поймет, что Руслан-этр основное звено!!!
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