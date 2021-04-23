Ференцварош готовится к возможному уходу Реброва и ищет ему замену

"Ференцварош" уже готовится к возможному уходу Сергея Реброва и даже начал искать ему замену. Об этом сообщает венгерское издание Blikk.

Отмечается, что клуб из Будапешта провёл переговоры с "известными тренерами из Италии, Германии и России".

"Ференцварош" рано стартует в квалификации Лиги чемпионов, поэтому замену Реброву нужно искать уже сейчас, чтобы новый тренер успел подготовить команду к еврокубкам.

Представители "фради" уверяют, что у Реброва есть ещё год контракта с клубом, поэтому он не будет никуда уходить. Тем более, что украинец получает не только очень высокую зарплату по местным меркам (1,5 млн евро по неофициальной информации), но и бонус за выход в Лигу чемпионов около 1 миллиарда форинтов (прим - 2,5 миллионов евро).

Тем не менее, по информации источника, у Реброва есть достаточно много заманчивых предложений, в том числе и такие, с которыми "Ференцварош" просто не сможет конкурировать и вынужден будет отпустить украинского тренера. Именно поэтому венгерский клуб уже думает о том, кем заменить Реброва.