  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ференцварош готовится к возможному уходу Реброва и ищет ему замену
В тренде

Ференцварош готовится к возможному уходу Реброва и ищет ему замену

Наши за границей
(2 голосов)

У украинского тренера достаточно много заманчивых предложений

Ференцварош готовится к возможному уходу Реброва и ищет ему замену

Новина українською

"Ференцварош" уже готовится к возможному уходу Сергея Реброва и даже начал искать ему замену. Об этом сообщает венгерское издание Blikk.

Отмечается, что клуб из Будапешта провёл переговоры с "известными тренерами из Италии, Германии и России".

"Ференцварош" рано стартует в квалификации Лиги чемпионов, поэтому замену Реброву нужно искать уже сейчас, чтобы новый тренер успел подготовить команду к еврокубкам.

Читайте такжеРебров: У меня еще год по контракту с Ференцварошем - я наслаждаюсь работой в клубе

Представители "фради" уверяют, что у Реброва есть ещё год контракта с клубом, поэтому он не будет никуда уходить. Тем более, что украинец получает не только очень высокую зарплату по местным меркам (1,5 млн евро по неофициальной информации), но и бонус за выход в Лигу чемпионов около 1 миллиарда форинтов (прим - 2,5 миллионов евро).

Тем не менее, по информации источника, у Реброва есть достаточно много заманчивых предложений, в том числе и такие, с которыми "Ференцварош" просто не сможет конкурировать и вынужден будет отпустить украинского тренера. Именно поэтому венгерский клуб уже думает о том, кем заменить Реброва.

Читайте такжеЧемпионство - прекрасный повод: игроки Ференцвароша облили Реброва шампанским - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Blikk.hu

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...