"Нужно, чтобы дошло до конкретики". Лунин – о потенциальном уходе из Реала
Украинец хотел бы остаться в Испании
Фото: ФК Реал Мадрид
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.
- В прессе к тебе приписывают интерес со стороны "Эйбара", "Гранады"… Интересны ли тебе такие варианты?
- Нужно, чтобы дошло до конкретики. Можно просто так взять и листать турнирную таблицу. Выбирать что нравится, а что не нравится. Одно дело, когда есть конкретное предложение, условия, обещания. Это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании.
- Не зря же язык учил?
- И не только это. Мы счастливы в семейном плане. Особенно в Мадриде.
- Развитие своей карьеры ты видишь только в Испании?
- На данный момент я его вижу только в Мадриде", - сказал Лунин.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).
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