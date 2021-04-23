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"Нужно, чтобы дошло до конкретики". Лунин – о потенциальном уходе из Реала

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(1 голосов)

Украинец хотел бы остаться в Испании

"Нужно, чтобы дошло до конкретики". Лунин – о потенциальном уходе из Реала

Фото: ФК Реал Мадрид

Новина українською

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

- В прессе к тебе приписывают интерес со стороны "Эйбара", "Гранады"… Интересны ли тебе такие варианты?

- Нужно, чтобы дошло до конкретики. Можно просто так взять и листать турнирную таблицу. Выбирать что нравится, а что не нравится. Одно дело, когда есть конкретное предложение, условия, обещания. Это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании.

- Не зря же язык учил?

- И не только это. Мы счастливы в семейном плане. Особенно в Мадриде.

- Развитие своей карьеры ты видишь только в Испании?

- На данный момент я его вижу только в Мадриде", - сказал Лунин.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Барселиниус (антиредактор)
23.04.2021 в 12:28
Лунин ждёт, шоб его конкретно послали... а вот куда, ещё не известно.
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