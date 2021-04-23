  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жена Малиновского раскрыла секрет результативности мужа в последних матчах
В тренде

Жена Малиновского раскрыла секрет результативности мужа в последних матчах

Наши за границей
(5 голосов)

Роксана договорилась с Русланом, что в доме торт появится только в случае гола

Жена Малиновского раскрыла секрет результативности мужа в последних матчах

Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Новина українською

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, прокомментировала гол мужа в ворота "Ромы" (1:1).

"Раскрою небольшой секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он такой сладкоежка! И меня постоянно подначивает.

Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения?!" – написала Роксана в сторис в Instagram.

Напомним, что Руслан Малиновский открыл счет в матче 32-го тура Серии А на 26-й минуте. Отметим, что в 5-ти последних матчах Серии А Малиновский сделал 8 результативных передач.

Читайте такжеМалиновский - в сборной 32-го тура Серии А по версии SofaScore
Жена Малиновского раскрыла секрет результативности мужа в последних матчах - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...