Жена Малиновского раскрыла секрет результативности мужа в последних матчах
Роксана договорилась с Русланом, что в доме торт появится только в случае гола
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Роксана Малиновская, жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, прокомментировала гол мужа в ворота "Ромы" (1:1).
"Раскрою небольшой секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он такой сладкоежка! И меня постоянно подначивает.
Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения?!" – написала Роксана в сторис в Instagram.
Напомним, что Руслан Малиновский открыл счет в матче 32-го тура Серии А на 26-й минуте. Отметим, что в 5-ти последних матчах Серии А Малиновский сделал 8 результативных передач.
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