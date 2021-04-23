Жена Малиновского раскрыла секрет результативности мужа в последних матчах

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, прокомментировала гол мужа в ворота "Ромы" (1:1).

"Раскрою небольшой секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он такой сладкоежка! И меня постоянно подначивает.

Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения?!" – написала Роксана в сторис в Instagram.