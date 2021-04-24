Интер возобновил интерес к Малиновскому

Миланский "Интер" возобновил свой интерес к полузащитнику Национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслану Малиновского. Об этом сообщает CalcioMercato.

Прошлым летом "нераззури" интересовались украинским хавбеком, однако дело до официального предложения не дошло. Теперь же "Интер" готов сделать более решительные шаги к подписанию соглашения с Русланом. "Бергамаски" хотят получить за него 25 млн евро, миланский клуб планирует сбить эту цену.

В этом сезоне Малиновский провел 36 матчей, записав в свой актив шесть голов и восемь ассистов. В среднем он расходует 124 минуты на одно результативное действие.

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Напомним, что Руслан присоединился к "Аталанте" летом 2019-го года из бельгийского "Генка" за 13,6 млн евро, подписав соглашение на пять сезонов. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 21 млн евро.

Отметим, что "Интер" пока лидирует в Серии А, имея 11 очков преимущества над третьей "Аталантой".