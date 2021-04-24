Лунин: В Реале все будут рады возвращению Роналду

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал слухи о возвращении Криштиану Роналду в состав "сливочных":

"Я бы не сказал, что это сильно обсуждается. Это раздувается и делается прессой, поэтому трудно что-то сказать. В “Реале” все будут рады возвращению Роналду. Поработать с лучшим нападающим, посмотреть на себя на его фоне - это шанс, который выпадает раз в жизни", - сказал Лунин.

Напомним, что в СМИ ходила информация о возможном трансфере Роналду в "Реал", где он провел девять сезонов.

Отметим, что Лунин не пересекался с португальцем в "Реале". Андрей был приобретен мадридцами в том же сезоне, когда Роналду продали в "Ювентус".