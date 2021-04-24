Лунин: В Реале все будут рады возвращению Роналду
Информация с середины команды
therealchamps
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал слухи о возвращении Криштиану Роналду в состав "сливочных":
"Я бы не сказал, что это сильно обсуждается. Это раздувается и делается прессой, поэтому трудно что-то сказать. В “Реале” все будут рады возвращению Роналду.
Поработать с лучшим нападающим, посмотреть на себя на его фоне - это шанс, который выпадает раз в жизни", - сказал Лунин.
Напомним, что в СМИ ходила информация о возможном трансфере Роналду в "Реал", где он провел девять сезонов.
Отметим, что Лунин не пересекался с португальцем в "Реале". Андрей был приобретен мадридцами в том же сезоне, когда Роналду продали в "Ювентус".
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