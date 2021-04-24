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Лунин: Я представлял свой дебют победным, но как получилось, так получилось

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Не сталось, как хотелось

Лунин: Я представлял свой дебют победным, но как получилось, так получилось

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Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин загадал о своем дебюте за "сливочных" в интервью Игорю Бурбасу:

" - По моей информации, представители “Ювентуса” приезжали в 2018 году просматривать тебя. Это была игра “Зари” с “Динамо”. Тогда Лунин был нарасхват. Сейчас ты не жалеешь относительно своего выбора, что высоко поднял планку?

- Нет. Объясню! Мной интересовалось 5-7 клубов. Были клубы попроще, были посильнее и топовые. “Реал” - это любимый клуб с детства, там играют кумиры. Когда мне сказали - я не поверил. Но раз уже такой клуб интересуется, то я не мог отказаться. Можно было пойти в другой клуб и, возможно, было бы больше шансов заиграть, но потом, я уверен на сто процентов, я бы жалел, что не попробовал и не поборолся.

У всех дороги разные. Кто-то ждет дебюта три дня, а в моем случае вот так. Мне приходится сложнее. Ничего в этом страшного нет.

Мой дебют? Я представлял его победным, но как вышло, так вышло. Это командный вид спорта. Был не наш день. Мы проиграли не “Ман Сити” или “Барселоне”. Все на тонкого. Как минимум было очень обидно. Я был расстроен, потому что понимал, что Кубок - это один из моих шансов.

Мы разбирали игру. Претензий ко мне не было. После игры была гробовая тишина, но все достаточно быстро отошли", - сказал Лунин.

Напомним, в январе этого года голкипер дебютировал за "Реал" в официальном матче, сыграв полный поединок против "Алькояно" в Кубке Испании. Тот матч мадридцы проиграли со счетом 1:2. Сейчас это единственная встреча для Лунина в футболке "сливочных".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
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