Артем Фаворов сравнял счет и помог Залаэгерсег разгромно победить. ВИДЕО
Украинец поразил ворота "Академии Пушкаша"
ФК Залаегерсег / Автор невідомий
В матче 31-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" разгромил "Академию Пушкаша".
Хозяева поля первыми открыли счет в поединке на 10-й минуте встречи, а спустя 3 минуты гости отыграли преимущество, благодаря голу украинского хавбека Артема Фаворова. Во втором тайме "Залаэгерсег" сумел перевернуть ход игры и забил еще три мяча.
Артем выступает за "Залаэгерсег" в формате аренды, а права на полузащитника принадлежат "Академии Пушкаша".
27-летний Фаворов провел в составе "Залаэгерсега" 26 игр, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей.
Гол Фаворова (0:44)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Свитолина играет с Барти в полуфинале крупного турнира в Штутгарте. Текстовая трансляция матча
- Первая лига. Верес уверенно обыгрывает Николаев, победный гол Гегедоша
- Победа Руха, стадион для Вереса, переговоры между Шахтером и Де Дзерби. Главные новости за 23 апреля
- Ребров с Ференцварошем взял третий чемпионский титул подряд
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
karpatyukr (Львів)
24.04.2021 в 19:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...