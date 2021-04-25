Зинченко начнет финал Кубка английской Лиги против против Тоттенхэма на скамейке
Слева Пеп выпустит Канселу
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках финала Кубка английского лиги встретяться "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм".
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил место на левом фланге обороны португальцу Жоау Канселу. Украинский защитник Александр Зинченко начнет эту встречу на скамейке запасных.
Хавбек сборной Украины в прошлую среду отыграл полный поединок против "Астон Виллы" в рамках АПЛ, а всего в текущем сезоне в футболке "Сити" Зинченко провел 25 матчей, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.
В случае победы "Ман Сити" в этой игре, у Александра будет 8 трофеев в Англии.
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