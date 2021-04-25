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Зинченко начнет финал Кубка английской Лиги против против Тоттенхэма на скамейке

Наши за границей
(1 голосов)

Слева Пеп выпустит Канселу

Зинченко начнет финал Кубка английской Лиги против против Тоттенхэма на скамейке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках финала Кубка английского лиги встретяться "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил место на левом фланге обороны португальцу Жоау Канселу. Украинский защитник Александр Зинченко начнет эту встречу на скамейке запасных.

Хавбек сборной Украины в прошлую среду отыграл полный поединок против "Астон Виллы" в рамках АПЛ, а всего в текущем сезоне в футболке "Сити" Зинченко провел 25 матчей, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

В случае победы "Ман Сити" в этой игре, у Александра будет 8 трофеев в Англии.

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В статье: Кубок английской лиги Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 18:55
Який Зінченко? Фінальна гра!
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