Зубков сделал дубль в ворота команды Петряка

Украинский вингер ФК "Ференцварош" Александр Зубков забил два гола у ворота МОЛ "Фехевар". Игрок отличился на 34-й и 53-й минутах матча.

Против клуба Реброва сегодня играет команда украинца Ивана Петряка. В прошлом футболисты вместе выступали за "Шахтер".

Напомним, на этой неделе "Ференцварош" выиграл Чемпионат Венгрии.

В текущем сезоне Александр Зубков сыграл 24 матча за свой клуб, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его цена составляет 2 млн Евро, согласно данным портала Transfermarkt.