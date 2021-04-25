Зубков сделал дубль в ворота команды Петряка
Игрок очередной раз отличается в чемпионате Венгрии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер ФК "Ференцварош" Александр Зубков забил два гола у ворота МОЛ "Фехевар". Игрок отличился на 34-й и 53-й минутах матча.
Против клуба Реброва сегодня играет команда украинца Ивана Петряка. В прошлом футболисты вместе выступали за "Шахтер".
Напомним, на этой неделе "Ференцварош"
В текущем сезоне Александр Зубков сыграл 24 матча за свой клуб, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его цена составляет 2 млн Евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Поход за чемпионством. Динамо - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Харьковский Металлист признан банкротом решением суда
- Условия контракта Де Дзерби в Шахтере, подвешенное состояние Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 19:38
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...