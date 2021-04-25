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Зубков сделал дубль в ворота команды Петряка

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Игрок очередной раз отличается в чемпионате Венгрии

Зубков сделал дубль в ворота команды Петряка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер ФК "Ференцварош" Александр Зубков забил два гола у ворота МОЛ "Фехевар". Игрок отличился на 34-й и 53-й минутах матча.

Против клуба Реброва сегодня играет команда украинца Ивана Петряка. В прошлом футболисты вместе выступали за "Шахтер".

Напомним, на этой неделе "Ференцварош" выиграл Чемпионат Венгрии.

В текущем сезоне Александр Зубков сыграл 24 матча за свой клуб, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его цена составляет 2 млн Евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 19:38
Приятно, что отгрузил двойничек команде иуды Петряка...
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