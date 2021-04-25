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Зинченко взял свой 8-й трофей в футболке Ман Сити

Наши за границей
(1 голосов)

"Горожане" переиграли "шпор" и завоевали Кубок лиги

Зинченко взял свой 8-й трофей в футболке Ман Сити

Новина українською

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" минимально обыграл лондонский "Тоттенхэм".

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных. Но все же свою золотую медаль игрок сборной Украины получил - этот трофей стал для 24-летнего Александра уже 8-м в футболке "Сити".

До этого Зинченко 2 раза побеждал в АПЛ, дважды брал Кубок Англии, три раза выигрывал в Кубке лиги и один раз становился обладателем Суперкубка Англии.

В текущей кампании во всех трунирах украинец принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 1 голевую передачу.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
25.04.2021 в 22:19
талісман
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 21:39
На скамейку принесли, дали продержаться.
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
25.04.2021 в 22:09
Хорош нудить уже, на скамейку принесли. Для любого украинского футболиста это большой успех быть в обойме МС. Тем более Пеп задействует Зинченко в играх. Добейтесь чего-то подобного в той сфере, в которой работайте, да не на уровне района-города, а общемировом, а потом оценивайте с таким скепсисом. Пример Саши-это отличная оптика для подрастающих поколений как не ныть что в состав не ставят, а добиваться своих целей трудом и дисциплиной. А с дивана соплями кидаться может каждый, только это удел полных лузеров.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 22:18
Саня выходит на игру левым защитником, но в последнее время часто смещается в зону центрального полузащитника. Гвардиола знает его возможности.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 21:29
""цей трофей став для 24-річного Олександра вже 8-м у футболці "Сіті".До цього Зінченко 2 рази перемагав в АПЛ, двічі брав Кубок Англії і один раз ставав володарем Суперкубка Англії."" так 6 (шестой) или 8 (восьмой) трофей ???
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+1
0
download1 (huyersk)
25.04.2021 в 22:20
Мабуть тут вже врахували перемогу в АПЛ та ЛЧ цього сезону
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0
0


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