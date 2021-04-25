Зинченко взял свой 8-й трофей в футболке Ман Сити
"Горожане" переиграли "шпор" и завоевали Кубок лиги
В финале Кубка английской лиги
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных. Но все же свою золотую медаль игрок сборной Украины получил - этот трофей стал для 24-летнего Александра уже 8-м в футболке "Сити".
До этого Зинченко 2 раза побеждал в АПЛ, дважды брал Кубок Англии, три раза выигрывал в Кубке лиги и один раз становился обладателем Суперкубка Англии.
В текущей кампании во всех трунирах украинец принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 1 голевую передачу.
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Комментарии (6)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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