Руслан Малиновский - в стартовом составе на игру с Болоньей
Украинец снова получит возможность проявить себя
Faisal HQ
Украинец Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Болоньей". Игрок попадает в старт во втором матче подряд.
"Бергамаски" сыграют с командой Синиши Михайловича в рамках 33-го тура Серии А. Матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия в Бергамо.
Последний раз "Аталанта" проигрывала еще в начале марта в рамках национального турнира. Сейчас клуб имеет на своем счету 65 очков и занимает 4-е место в таблице Серии А. Болонья располагается на 12-й строчке турнира, набрав всего 38 пунктов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер 2:0. Второе место под угрозой
- Поход за чемпионством. Динамо - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Официально: Ломаченко против Накатани 26 июня в Лас-Вегасе
- Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...