Руслан Малиновский - в стартовом составе на игру с Болоньей

Украинец Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Болоньей". Игрок попадает в старт во втором матче подряд.

"Бергамаски" сыграют с командой Синиши Михайловича в рамках 33-го тура Серии А. Матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия в Бергамо.

Последний раз "Аталанта" проигрывала еще в начале марта в рамках национального турнира. Сейчас клуб имеет на своем счету 65 очков и занимает 4-е место в таблице Серии А. Болонья располагается на 12-й строчке турнира, набрав всего 38 пунктов.