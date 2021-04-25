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Источник: На 99% у Бондаря, как и у Мораеса, разрыв "крестов"

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Источник: На 99% у Бондаря, как и у Мораеса, разрыв "крестов"

shakhtar.com

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В матче 23-го тура между донецким "Шахтером" и "Александрией" центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь получил повреждение. Молодой центрбэк был вынужден покинуть поле на 23-й минуте встречи после жесткого столкновения.

Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов сообщает, что у 22-летнего защитника на 99% аналогичная травма, что и у Жуниора Мораеса. Напомним, форвард "горняков" 24-го апреля на тренировке порвал крестообразную связку колена.

После матча с "Александрией" главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру также выразил опасения насчет серьезности повреждения у Бондаря.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (4)
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Romanik2806 (Киев)
25.04.2021 в 23:54
Я вобще не понимаю за какие заслуги он вобще в сборную попал? Также тот же Коваленко? Полирует скамейку в Аталанте и вызывают. За что их вызывать? А такие ребята как Буяльский или тот же Кочергин не подходят под концепцию игры сборной.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 23:27
это Соломон кого-то "резонул" по ногам и тот упал на ногу Бандаря? Чужого сбил - свой пострадал...
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0
0
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Romerik (YNWA)
25.04.2021 в 23:22
По здоровью жаль конечно, как и Мораеса, но это не основа сборной. Пока тьфу тьфу основа вся в сборе и без травм.
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0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.04.2021 в 23:29
у основы должна быть замена, подстраховка и т.п.
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+2
-1


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