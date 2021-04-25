Источник: На 99% у Бондаря, как и у Мораеса, разрыв "крестов"

В матче 23-го тура между донецким "Шахтером" и "Александрией" центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь получил повреждение . Молодой центрбэк был вынужден покинуть поле на 23-й минуте встречи после жесткого столкновения.

Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов сообщает, что у 22-летнего защитника на 99% аналогичная травма, что и у Жуниора Мораеса. Напомним, форвард "горняков" 24-го апреля на тренировке порвал крестообразную связку колена.