Источник: На 99% у Бондаря, как и у Мораеса, разрыв "крестов"
Еще один игрок пролетает мимо Евро...
shakhtar.com
В матче 23-го тура между донецким "Шахтером" и "Александрией" центральный защитник "горняков"
Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов сообщает, что у 22-летнего защитника на 99% аналогичная травма, что и у Жуниора Мораеса. Напомним, форвард "горняков" 24-го апреля на тренировке порвал крестообразную связку колена.
После матча с "Александрией" главный тренер донецкого "Шахтера"
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