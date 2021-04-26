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Малиновский и Пайет – самые результативные хавбеки ТОП-5 европейских лиг начиная с марта

Наши за границей
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Руслан и Димитри in da house

Малиновский и Пайет – самые результативные хавбеки ТОП-5 европейских лиг начиная с марта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 25 апреля, "Аталанта" разбила "Болонью" в рамках 33-го тура Серии А (5:0). Атакующий полузащитник бергамасков Руслан Малиновский забил гол и отдал результативную передачу.

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Как сообщает портал OptaPaolo, начиная с марта это уже 8-е и 9-е (4+5) результативные действия для украинского исполнителя. За указанный временной период ни один из полузащитников в ТОП-5 европейских лигах не превзошел цифры Малиновского, не отстает от Руслана только хавбек "Марселя" Димитри Пайет (3 гола и 6 ассистов).

В текущем сезоне Малиновский сыграл в 36 матчах за "Аталанту" (6 забитых мячей и 8 результативных передач).

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Димитри Пайет
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