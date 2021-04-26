Малиновский и Пайет – самые результативные хавбеки ТОП-5 европейских лиг начиная с марта
Руслан и Димитри in da house
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 25 апреля, "Аталанта" разбила "Болонью" в рамках 33-го тура Серии А (5:0). Атакующий полузащитник бергамасков Руслан Малиновский забил гол и отдал результативную передачу.
Как сообщает портал OptaPaolo, начиная с марта это уже 8-е и 9-е (4+5) результативные действия для украинского исполнителя. За указанный временной период ни один из полузащитников в ТОП-5 европейских лигах не превзошел цифры Малиновского, не отстает от Руслана только хавбек "Марселя" Димитри Пайет (3 гола и 6 ассистов).
9 - Ruslan Malinovskiy has been involved in nine Serie A goals since March 2021 (four goals and five assists), no midfielder has been involved in more over this period in the top-5 European leagues (level with Payet). Ride.#AtalantaBologna pic.twitter.com/8OpSR9FwN1— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 25, 2021
В текущем сезоне Малиновский сыграл в 36 матчах за "Аталанту" (6 забитых мячей и 8 результативных передач).
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