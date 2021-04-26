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Официально: Харатин продлил контракт с Ференцварошем

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(1 голосов)

Украинец остается в чемпионате Венгрии

Официально: Харатин продлил контракт с Ференцварошем

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт "фради".

26-летний футболист мог стать свободным агентом. Новый договор рассчитан до лета 2022 года.

В венгерский клуб украинец присоединился в 2019 года. Ранее он играл за "Динамо-2", "Металлист" и "Зарю".

В текущем сезоне во всех турнирах Харатин за "фради" провел 36 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, что в "Ференцвароше" также играет еще один украинец - Александр Зубков. Тренером венгерского клуба является украинский тренер - Сергей Ребров.

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
fradi.hu

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.04.2021 в 16:20
Наверное у фради есть по нему предложение
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