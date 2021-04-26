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Лунин: Зидан доволен моей работой, говорит, что будет шанс

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(2 голосов)

Лунин рассказал о работе под руководством именитого тренера

Лунин: Зидан доволен моей работой, говорит, что будет шанс

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин высказался о том, как ему работается под руководством главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

"Зидана в основном называют "Мистер", но Рамос, например, иногда называет его Зизу. Они год вместе играли, да и по возрасту может себе позволить. Зидан сам из "Реала", знает его структуру и футболистов, все сильные и слабые качества, работал помощником Анчелотти. Он умеет выбирать состав под соперника. У него есть баланс между тактикой и мотивацией.

Он доволен моей работой, говорит, что прогресс заметен и нужно продолжать, что будет шанс. На этой позиции все по другому работает, но они говорят, чтобы я не опускал руки и верил. Зидан - не тот человек, который будет повышать голос и позволять себе эмоциональный срыв. Он очень спокойный человек, который независимо от результата никогда не устраивает разборы в раздевалке сразу после игры. Мне очень нравится, что он всегда на стороне команды.

Один раз я остался после тренировки, пытался улучшить игру ногами. Зидан остался и смотрел минут десять. Когда я закончил, он подошел ко мне, уточнил пару нюансов, показал, как лучше делать и что важно в определенных моментах. Он как полузащитник хорош в игре ногами, поэтому давал мне совет, как ее улучшить. Он также вызывал меня в свой офис, показывал на макете игры, как нужно действовать при выходе из обороны, что должен делать вратарь. Были с ним и личные разговоры о тактике, которые мне должны помочь", - сказал Лунин.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
26.04.2021 в 19:34
Ну якщо так, то не все так погано
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0
garry1530962 (Новомосковск)
26.04.2021 в 18:09
Глупышка. Тебя обнадеживают чисто так на всякий случай, мало ли, вдруг что-то случится и некого будет в рамку поставить. Твой шанс - одна игра в год, разве ты этого еще не понял? Беги в аренду, пока еще кто-то предлагает. Иначе пропадешь на лавке, еще год-два-три и ты уже никому не нужен.
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