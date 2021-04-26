Лунин: После 13-й победы Реала в ЛЧ Перес сказал, что моя задача добыть 14-ю

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал, кто организовал его трансфер в Мадрид и о своих взаимоотношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

- Кто организовал твой трансфер в "Реал"? Ордены много кто сейчас любит вешать - это Шаблий, Смалийчук. Я даже знаю, что Русол занимался частью переговоров.

- Пусть хоть весь мир на себя ордена надевают. Я без понятия, правда. Я думаю, что основные переговоры ведут между собой клубы, потому что я принадлежу одному клубу, а покупает - другой. Платит один клуб, а получает деньги другой. Какую-то помощь в коммуникации может кто-то и предоставлял. Я без понятия.

- Презентовал тебя президент клуба Флорентино Перес. Я так понимаю, это была не последняя ваша встреча? Какие перспективы тебе обещал президент?

- Президент обещать ничего конкретного не может, потому что есть главный тренер. Главному тренеру даже президент, скажем так, не указ. В таких клубах никто никому не указывает. Приглашается главный тренер, платятся такие деньги, потому что есть полное доверие. Человек несет ответственность за результат. Но при разговорах он дал четко понять, что на меня рассчитывают.

После 13-го триумфа "Реала" в Лиге чемпионов Перес сказал мне: Твоя задача, чтобы тут появилась цифра 14. Может это просто красивые слова при встрече, но не хочется верить, что такие люди просто бросаются красивыми фразами.