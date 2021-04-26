  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: После 13-й победы Реала в ЛЧ Перес сказал, что моя задача добыть 14-ю
В тренде

Лунин: После 13-й победы Реала в ЛЧ Перес сказал, что моя задача добыть 14-ю

Наши за границей
(1 голосов)

Голкипер рассказал о своем переходе в Реал

Лунин: После 13-й победы Реала в ЛЧ Перес сказал, что моя задача добыть 14-ю

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, кто организовал его трансфер в Мадрид и о своих взаимоотношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

- Кто организовал твой трансфер в "Реал"? Ордены много кто сейчас любит вешать - это Шаблий, Смалийчук. Я даже знаю, что Русол занимался частью переговоров.

- Пусть хоть весь мир на себя ордена надевают. Я без понятия, правда. Я думаю, что основные переговоры ведут между собой клубы, потому что я принадлежу одному клубу, а покупает - другой. Платит один клуб, а получает деньги другой. Какую-то помощь в коммуникации может кто-то и предоставлял. Я без понятия.

- Презентовал тебя президент клуба Флорентино Перес. Я так понимаю, это была не последняя ваша встреча? Какие перспективы тебе обещал президент?

- Президент обещать ничего конкретного не может, потому что есть главный тренер. Главному тренеру даже президент, скажем так, не указ. В таких клубах никто никому не указывает. Приглашается главный тренер, платятся такие деньги, потому что есть полное доверие. Человек несет ответственность за результат. Но при разговорах он дал четко понять, что на меня рассчитывают.

После 13-го триумфа "Реала" в Лиге чемпионов Перес сказал мне: Твоя задача, чтобы тут появилась цифра 14. Может это просто красивые слова при встрече, но не хочется верить, что такие люди просто бросаются красивыми фразами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 23:43
Как оказалось Пересу нас рать на ФУТБОЛ,БОЛЕЛЬЩИКОВ И ФУТБОЛИСТОВ...
Ответить
0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
26.04.2021 в 23:31
На жаль , такі клуби не дають молодим і незірковим новачкам багато шансів. Отримують якісь хвилини в незначимих матчах щоб довести профпридатність, а якщо не виходить - до побачення. Андрій налажав в кубковому матчі і якби на його місці був Куртуа , то йому б це зійшло з рук. А так, виглядає що трансфер в європейський середняк буде виходом для його кар’єри.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...