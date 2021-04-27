Обокрал голкипера. ВИДЕО, как Зубков оформил дубль в игре с Ференцварош

"Ференцварош" уже отпраздновал завоевание третьего чемпионского титула подряд, но это не мешает команде Реброва и дальше одерживать победы в национальном первенстве. На выходных Фради победили одного из главных соперников - "МОЛ Фехервар", за который играет Иван Петряк. Героем встречи стал украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков, оформивший дубль.

В первом тайме игрок сборной Украины обокрал голкипера, который явно не ожидал такой прыти от Александра.

А в начале второго Зубков реализовал выход один на один - он технично пробил над вратарем. Соперник сумел отыграть лишь один мяч.

Добавим, что Зубков в текущем сезоне сыграл в 33-х матчах за "Ференцварош", забил шесть голов и отдал три результативные передачи.