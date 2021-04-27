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Малиновский - в символической сборной 33-го тура Серии А по версии WhoScored

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отличился голом и результативной передачей

Малиновский - в символической сборной 33-го тура Серии А по версии WhoScored

Faisal HQ

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 33-го тура чемпионата Италии по версии WhoScored.

27-летний украинец отличился голом и результативной передачей в матче против "Болоньи" (5:0). Его действия портал оценил в 9,4 балла.

В текущем сезоне в Серии А за "бергамцев" Малиновский провел 31 матч, в котором забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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Напомним, что Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча "Аталанта" - "Болонья" по версии WhoScored и SofaScore.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 15:30
де інтер, де?
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