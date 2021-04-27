Малиновский - в символической сборной 33-го тура Серии А по версии WhoScored

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 33-го тура чемпионата Италии по версии WhoScored.

27-летний украинец отличился голом и результативной передачей в матче против "Болоньи" (5:0). Его действия портал оценил в 9,4 балла.

???????? Serie A Team of the Week pic.twitter.com/NflbshYsIs — WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2021

В текущем сезоне в Серии А за "бергамцев" Малиновский провел 31 матч, в котором забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча "Аталанта" - "Болонья" по версии WhoScored и SofaScore.