Лунин: Когда я хотел поменять цвет машины - Рамос мне посоветовал своих людей
Украинец рассказал, почему Рамос - суперкапитан
Украинский голкипер "
- Рамос харизматичный, ведет за собой, поддерживает, он лидер на футбольном поле и за его пределами, он поможет советом профессиональным и в бытовом плане. Это суперкапитан и суперчеловек.
Мне он помогал в плане отдыха, в плане выбора ресторана. Я хотел поменять цвет машины - он мне посоветовал своих людей. Любой момент, который тебя интересует, - вообще не вопрос. Я интересовался его автопарком, его жильем. Он все без проблем рассказывал.
- Сейчас ситуация с его контрактом в подвешенном состоянии.
- Это дела между ним и клубом. Мне туда точно лезть не стоит.
- Марсело - весельчак?
- Да!
- Он - душа компании?
- Сто процентов. У них есть своя "мафия бразильцев". Их там немало - 6-7. Если рядом с ними находиться - это постоянно шутки, шум, крик. Там с плохим настроением очень сложно находиться.
Популярное сейчас
- Европейский интерес к форвардам Днепра-1, предметный просмотр иностранцами Шастала. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Денисов: Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они - не Динамо
- Травма Бондаря, тренер для Баварии, падение Милана. Главные новости за 26 апреля
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО