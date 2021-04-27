Лунин: Когда я хотел поменять цвет машины - Рамос мне посоветовал своих людей

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин поделился мнением о капитане "сливочных" Серхио Рамосе, а также поведал о "бразильской мафии".

- Рамос харизматичный, ведет за собой, поддерживает, он лидер на футбольном поле и за его пределами, он поможет советом профессиональным и в бытовом плане. Это суперкапитан и суперчеловек.

Мне он помогал в плане отдыха, в плане выбора ресторана. Я хотел поменять цвет машины - он мне посоветовал своих людей. Любой момент, который тебя интересует, - вообще не вопрос. Я интересовался его автопарком, его жильем. Он все без проблем рассказывал.

- Сейчас ситуация с его контрактом в подвешенном состоянии.

- Это дела между ним и клубом. Мне туда точно лезть не стоит.

- Марсело - весельчак?

- Да!

- Он - душа компании?

- Сто процентов. У них есть своя "мафия бразильцев". Их там немало - 6-7. Если рядом с ними находиться - это постоянно шутки, шум, крик. Там с плохим настроением очень сложно находиться.