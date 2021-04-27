Журналист: Зозуля покинет Альбасете в случае вылета команды из Сегунды

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля летом может сменить клубную прописку. Об этом рассказал журналист издания AS Хуанма Севилья.

"Скорее всего, Роман покинет "Альбасете" после возможного вылета из Сегунды. В конце концов уйти придется не только ему, но и большинству игроков основного состава.

Похоже, его цикл в "Альбасете" уже закончился. Каждый сезон производительность Зозули снижается. Вряд ли он останется в Испании.

Возвращение в Украину? Думаю, что да", – отметил журналист.