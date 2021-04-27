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Журналист: Зозуля покинет Альбасете в случае вылета команды из Сегунды

Наши за границей
(1 голосов)

Ужасный сезон как для команды в целом, так и для украинца в частности

Журналист: Зозуля покинет Альбасете в случае вылета команды из Сегунды

Новина українською

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля летом может сменить клубную прописку. Об этом рассказал журналист издания AS Хуанма Севилья.

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"Скорее всего, Роман покинет "Альбасете" после возможного вылета из Сегунды. В конце концов уйти придется не только ему, но и большинству игроков основного состава.

Похоже, его цикл в "Альбасете" уже закончился. Каждый сезон производительность Зозули снижается. Вряд ли он останется в Испании.

Возвращение в Украину? Думаю, что да", – отметил журналист.

Отметим, что за 6 туров до окончания чемпионата "Альбасете" идет последним в турнирной таблице Сегунды. От 18-го места, которое гарантирует сохранения прописки, команда отстает на 6 очков.

Зозуля провел в Испании 5 последних сезонов, однако в текущем сезоне отметился лишь 2 забитыми мячами (1 с пенальти) и 1 ассистом в 33 встречах Сегунды.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете
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Источник:
football24

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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.04.2021 в 21:07
Ворскла или Днепр
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0
-1
Arsenals (Днепр)
27.04.2021 в 21:20
Крывбасс
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
27.04.2021 в 21:34
Вышиванку наденет и депутатом станет.
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
27.04.2021 в 21:42
Днепр хороший вариант
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