Журналист: Зозуля покинет Альбасете в случае вылета команды из Сегунды
Ужасный сезон как для команды в целом, так и для украинца в частности
Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля летом может сменить клубную прописку. Об этом рассказал журналист издания AS Хуанма Севилья.
"Скорее всего, Роман покинет "Альбасете" после возможного вылета из Сегунды. В конце концов уйти придется не только ему, но и большинству игроков основного состава.
Похоже, его цикл в "Альбасете" уже закончился. Каждый сезон производительность Зозули снижается. Вряд ли он останется в Испании.
Возвращение в Украину? Думаю, что да", – отметил журналист.
Отметим, что за 6 туров до окончания чемпионата "Альбасете" идет последним в турнирной таблице Сегунды. От 18-го места, которое гарантирует сохранения прописки, команда отстает на 6 очков.
Зозуля провел в Испании 5 последних сезонов, однако в текущем сезоне отметился лишь 2 забитыми мячами (1 с пенальти) и 1 ассистом в 33 встречах Сегунды.
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