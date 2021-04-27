Тренер Легии: Русин должен понимать иерархию внутри клуба. Не игрок решает, сколько он будет играть

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич высказался о возможном будущем в польском клубе арендованных у "Динамо" Артема Шабанова и Назария Русина.

"У Шабанова были хорошие и плохие моменты, но нам он очень понравился. Он дал нам вариант левого защитника в системе с тремя защитниками. Это нам очень помогло, но затем он получил эту неприятную травму.

Русин? Я сказал ему, что он будет конкурировать с, возможно, лучшим бомбардиром лиги - Пекхартом, и что ему нужно набраться терпения, так как вряд ли будет играть в каждом матче.

Но уже перед встречей с "Гурником" (27 февраля – прим.) он был разочарован, что не попал в заявку из 20 игроков.

Отношения между нами были хорошими. Я рассказал ему, каково его положение в клубе, и что я не буду исключать из заявки кого-то, кто тренировался с нами с января, только потому, что к нам приехал Русин из киевского " Динамо ". Я также спросил, что агент пообещал ему, и надеется ли он, что станет первым форвардом в "Легии". Добавил, что никогда не говорил с ним об этом, потому что я его не знал. Тогда он отказался играть в матче за дубль. И это была проблема, потому что команда все это видит.

Дальнейшая работа с Русиным? Я не отказываюсь ни от одного игрока. Я пережил разные истории, я не обижаюсь. Важно, чтобы игрок понимал иерархию внутри клуба. Не игрок решает, сколько он будет играть. Ни один тренер себе этого не позволит. Я также не знаю, хочет ли он здесь остаться. Возможно, он будет искать другие варианты. Не знаю, каким будет его будущее", – сказал Михневич.