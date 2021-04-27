Шабанов: Тренер Легии не скрывает, что хотел бы видеть меня полноправным игроком команды

Защитник "Легии" Артем Шабанов, права на которого принадлежат " Динамо ", заявил о том, что главный тренер польской команды Чеслав Михневич после травмы рассчитывает на украинца.

"Михневич не скрывает, что хотел бы видеть меня полноправным игроком "Легии".

Но ждут меня в Варшаве в конце этой недели по другой причине: команда может досрочно стать чемпионом. Все может решиться заочно в среду, если идущий третьим и имеющий матч в запасе "Ракув" не обыграет "Ягеллонию". Если победит – варшавянам надо будет взять хотя бы очко дома с "Вислой", – сказал Шабанов.